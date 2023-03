Eurallumina: vertice sul futuro dello stabilimento

La delicata situazione in merito alla ripresa produttiva dell'Eurallumina, la raffineria di bauxite di Portovesme, dovuta all'incertezza e i ritardi sull'arrivo del metano sarà esaminata in un vertice in videoconferenza convocato per venerdì alle 10. I ritardi pesano sul revamping e sul progetto di riavvio dello stabilimento, mettendo a rischio circa 1500 posti di lavoro tra lavoratori diretti, degli appalti e dei servizi.

Alla riunione parteciperanno i rappresentanti di Confindustria dell'azienda Eurallumina, le segreterie nazionali, regionali e provinciali della categoria dei chimici di Cgil, Cisl e Uil e le Rsa di fabbrica. L'Eurallumina rappresenta una fabbrica strategica per la filiera dell'alluminio che nel Sulcis si sta riprendendo dopo il riavvio delle prime produzioni nella Sider Alloys. Lo stabilimento infatti è una raffineria di bauxite per produrre l'ossido di allumina, prima lavorazione della filiera.