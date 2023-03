A Cagliari un numero verde per segnalare dissesti stradali

Un numero verde - 800116444 - per segnalare dissesti stradali a Cagliari. È gratuito da rete fissa e mobile e gli operatori rispondono ventiquattro ore al giorno, festivi compresi. È il nuovo servizio del Comune di Cagliari per la segnalazione di buche, cedimenti, pianelle dei marciapiedi rotte, passi carrabili danneggiati, segnaletica divelta.

Il servizio è gestito da Avr Global Service per far fronte alle esigenze dei cittadini che segnalano problemi che possono causare pericolo a persone e circolazione stradale.

In base alle indicazioni fornite - spiega il Comune - sarà valutato il grado di urgenza e priorità che determinerà i relativi tempi d'intervento per effettuare la manutenzione o la riparazione.