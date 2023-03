Si apre voragine in via Cadello a Cagliari, area transennata

Rallentamenti in via Cadello a Cagliari a causa di una voragine che si è aperta sulla strada. L'allarme è scattato al passaggio dei primi automobilisti, alle prese all'improvviso con la grossa buca. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, che hanno transennato la zona, e successivamente i tecnici di Abbanoa che si occuperanno della riparazione. La voragine è larga circa sei metri e in alcuni è profonda due metri.