Part-time e stagionale, ecco il lavoro delle donne in Sardegna

(di Marzia Piga) (ANSA) - CAGLIARI, 08 MAR - La metà delle donne sarde non lavora, e quando lo fa è la qualità di questa occupazione a fare la differenza, in negativo. Meno contratti stabili, più part-time e precarietà e gli effetti si fanno sentire sul reddito: la differenza tra la retribuzione oraria di un uomo e quella di una donna, calcolata come percentuale del salario di chi tra i due guadagna di più, cresce in tutta Italia e coinvolge anche il settore delle pensioni.

Lo certifica l'analisi dei dati regionali sull'occupazione femminile del Centro studi della Cgil sarda in occasione dell'8 marzo. Nei primi nove mesi del 2022, secondo elaborazioni dell'Anpal, a fronte di oltre 160mila posizioni lavorative medie destinate agli uomini, quelle per le donne sono poco più di 100mila. I dati Inps sui nuovi contratti si evince inoltre che alla fine del terzo trimestre del 2022 le nuove opportunità di lavoro per le donne sono state meno di quelle offerte agli uomini e persino più precarie. Su 177.114 nuove assunzioni, 75.925 (42,8%) hanno riguardato le donne, su cui pesano i contratti stagionali, in somministrazione e intermittenti per il 47,5 per cento rispetto al 44,3 di quelli maschili.

La scarsa qualità del lavoro femminile emerge anche dalla grande differenza nel ricorso al part-time cosiddetto involontario. A livello nazionale sulla totalità dei nuovi contratti delle donne, il 49% è a tempo parziale, contro il 26,2% di quelli degli uomini, mentre nell'Isola il tempo parziale incide per il 54,07 per cento sul totale delle assunzioni femminili e scende al 30,06 in quelle maschili. Sui soli contratti a tempo indeterminato (19.176 nuovi rapporti stabili da gennaio a settembre 2022) il part-time delle donne svetta al 66%. Secondo gli studi a livello nazionale, il tempo parziale non è una scelta volontaria per sei donne su dieci, quota che sale al 72% nelle giovani donne (15 e i 34 anni).

"La condizione delle donne nel mercato del lavoro è ancora oggi caratterizzata da maggiori difficoltà di ingresso e da una debolezza strutturale che riserva loro più instabilità lavorativa rispetto agli uomini - commenta Fausto Durante, leader della Cgil sarda -. Si tratta di disuguaglianze che pesano e vanno rimosse realizzando politiche attive rivolte alla specificità del lavoro femminile e, contemporaneamente, riformando il sistema del welfare, dei servizi per l'infanzia e per la famiglia, oltre agli ammortizzatori sociali per venire incontro alla diversa condizione delle donne nell'economia e nella società italiana". (ANSA).