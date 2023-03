Fuoristrada volontari rubato a Olbia, nuova raccolta fondi

Hanno subìto due importanti furti, il primo nel marzo del 2022 di alcune attrezzature, il secondo lo scorso 11 febbraio di un fuoristrada. Adesso i volontari dell'Associazione Gaia di Olbia hanno deciso di lanciare una nuova richiesta di aiuto, questa volta concreto, attivando una raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme per riuscire a ricomprare il mezzo. Si tratta di un Mitsubishi L200 del 2010, bianco con livree associative, allestimento AIB, , lampeggianti e gancio di traino, targato EA243YC, rubato da alcuni individui che si erano introdotti nel piazzale del Comune di Olbia in via Macerata, dove è presente il comando di Polizia Locale, e dove da oltre un anno l'associazione riponeva i mezzi a seguito dell'altro furto subìto.

I volontari sporsero regolare denuncia alla Caserma dei carabinieri di Olbia e informarono dell'accaduto anche la Polizia stradale. Fino a pochi giorni prima il mezzo era stato usato durante le operazioni di controllo a seguito di un'allerta meteo idrogeologica. Senza il pick up i volontari sono impossibilitati a prestare il loro prezioso servizio sia in città che nel resto dell'Isola. L'associazione di protezione civile Gaia, nasce nel 1989 a seguito dei vari incendi che colpirono la Gallura e la Sardegna. Ad oggi è composta da trenta volontari operativi, ma il gruppo è sempre alla ricerca di nuovi volontari.