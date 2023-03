Ad Alghero ritorna la Borsa del turismo attivo

Si svolgerà ad Alghero, dal 23 al 26 marzo, la sesta edizione della Bitas, la Borsa internazionale del turismo attivo in Sardegna. Le precedenti edizioni si sono svolte a Cagliari, Pula, Nuoro, Bosa e Dorgali-Cala Gonone. "È il principale evento di promozione e commercializzazione turistica che si tiene in Sardegna: oltre cento tour operator internazionali, provenienti dalla Penisola e da alcuni Paesi europei ed extraeuropei (Germania, Austria, Regno Unito, Spagna, Francia, Danimarca, Svezia, Finlandia, Australia, Canada e Stati Uniti), incontreranno oltre 200 operatori isolani", ha detto l'assessore del Turismo, Gianni Chessa, durante la conferenza stampa di presentazione.

"Seppure sia nato come evento di promozione del turismo attivo, si è consacrato come l'appuntamento più atteso dall'intera offerta turistica sarda, anche generalista, in linea con le tendenze del mercato turistico, che vedono nelle attività all'aria aperta e nel turismo esperienziale le forme di offerta maggiormente attrattive nel mercato internazionale", ha aggiunto Chessa.

"Il turismo attivo è la nuova filosofia del turismo sostenibile, considerato sotto il profilo economico, ambientale e sociale. Un'offerta della 'Destinazione Sardegna' che promuove la conoscenza del territorio a stretto contatto con le comunità locali, perciò un'ottima opportunità per far conoscere l'interno dell'Isola, favorendo l'allungamento della stagione turistica e la destagionalizzazione dei flussi". La manifestazione, ospitata nel Villaggio Bitas, che comprende più sedi nel cuore di Alghero (Lo Quarter, il largo San Giovanni e il 'vecchio mercato'), sarà aperta giovedì 23, alle 9, dagli Stati generali del Turismo attivo, nel centro conferenze dell'Hotel Catalunya.