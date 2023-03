8 marzo: tappe Macomer e Quartu per libro Giulia giornaliste

Giulia giornaliste Sardegna in campo per la Giornata internazionale della donna con il suo libro "Un giorno all'improvviso", storie di donne al tempo del Covid, e un doppio appuntamento di presentazione, due nuove tappe che si aggiungono al lungo tour partito lo scorso settembre: mercoledì 8 marzo a Macomer nella libreria VerbaVoglio-Ubik, in Corso Umberto I n. 235, alle 19.00; venerdì 10 marzo a Quartu S. Elena alle 17.00 nella Biblioteca comunale centrale, in via Dante Alighieri n. 66.

Nel primo incontro si farà luce sulla capacità di resistere in una realtà commerciale e industriale non più fiorente come un tempo come quella del capoluogo del Marghine e del suo territorio. Introduce Simonetta Selloni, presidente Assostampa Sardegna, e modera Simona Scioni, del consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti, entrambe socie di Giulia. Seguiranno gli interventi di Giovanna Piras, dirigente biologa della Asl 3 di Nuoro, tra le protagoniste del libro; Rossana Salis, presidente della cooperativa "Luoghi Comuni", impegnata nel sociale e con i minori in particolare; Francesca Fiori, artista e artigiana che ha saputo declinare le sue passioni in produzioni esclusive di gran pregio con uno sguardo rivolto alla tradizione e alla cultura sarda; Francesca Marras della cooperativa "Esedra" che si occupa di beni culturali e della gestione del patrimonio culturale e archeologico di Macomer.

La tappa del 10 marzo a Quartu rientra nell'ambito della manifestazione "Intorno all'8 marzo" organizzata dal Comune. Giulia giornaliste sarà presente con la sua coordinatrice regionale, Susi Ronchi, e la socia Sandra Pani, modatrice dell'incontro. Tra le professioniste intervistate nel libro porteranno il loro contributo Dolores Palmas, infermiera all'ospedale Oncologico A. Businco di Cagliari; Valeria Caredda, ginecologa e responsabile del Centro Donna di Cagliari; Anna Maria Maullu, presidente emerita dell'Associazione dirigenti scolastici; Sara Piu, consigliera di amministrazione dell'Ateneo di Cagliari; Carla Medau, ex sindaca di Pula. Interverranno inoltre alcune autrici delle interviste nel libro, socie di Giulia: Alessandra Menesini, Daniela Pinna, Alessandra Addari, Francesca Siriu e Daniela Zedda, autrice quest'ultima dei preziosi ritratti fotografici e della foto di copertina del volume.