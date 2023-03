Musica sacra nelle cattedrali per il Lirico di Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 06 MAR - "I suoni dell'anima", un titolo affascinante per un itinerario tra le cattedrali della Sardegna.

Protagonisti della tournée sono orchestra e coro del teatro Lirico di Cagliari, diretti da Carlo Palleschi, per una serie di concerti di carattere sacro o di ispirazione religiosa. Per il direttore di Terni è il suo effettivo debutto alla guida delle compagini stabili cagliaritane: nel 2020 diresse senza pubblico durante il lockdown in diretta streaming.

Ad accogliere la serata inaugurale della rassegna itinerante, giovedì 9 marzo alle 20, sarà la cattedrale di Santa Maria Assunta di Cagliari. In programma le celebri Messe des pêcheurs de Villerville, per coro femminile e orchestra di Gabriel Faurè e André Messager e Stabat Mater per soli, coro e orchestra di Pergolesi. Nel ruolo di soliste si esibiscono il soprano Elena Schirru e il mezzosoprano Martina Serra. Il maestro del coro è Giovanni Andreoli.

"I suoni dell'anima", organizzata con la collaborazione delle diocesi e dei comuni, intende valorizzare alcune tra le più belle chiese, basiliche e luoghi di culto della Sardegna.

Coinvolte anche organizzazioni come Pastorale del Turismo di Nuoro, Fondazione Accademia Casa di Popoli, Culture e Religioni di Sassari, Arciconfraternita del Santo Monte di Iglesias, Museo Diocesano Arborense di Oristano, Accademia Musicale Bernardo De Muro di Tempio Pausania, Pro Loco di Quartu Sant'Elena.

Il concerto, della durata di 60 minuti, saraà replicato venerdì 10 marzo alle 20 nella cattedrale di Santa Maria Assunta di Oristano; sabato 11 alle 20 nella cattedrale di Santa Chiara di Iglesias; domenica 12 alle 20 nella basilica di Sant'Elena di Quartu Sant'Elena; martedì 14 alle 19.30 nella cattedrale di Santa Maria della Neve di Nuoro; mercoledì 15 alle 20 nella cattedrale di San Nicola di Sassari; giovedì 16 alle 20 nella cattedrale di San Pietro di Tempio Pausania; venerdì 17 alle 20.30 nella cattedrale di Santa Maria Immacolata di Alghero; lunedì 20 alle 11 nella chiesa di San Paolo di Cagliari, spettacolo riservato alle scuole. (ANSA).