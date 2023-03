Uccide il fratello durante una lite nel Nuorese

Un allevatore è stato ucciso dal fratello, al culmine di una lite avvenuta nell'azienda di famiglia nelle campagne di Bitti, in provincia di Nuoro. Secondo le prime notizie, l'uomo sarebbe stato ucciso a colpi di mazza, dopo un'accesa discussione, ed il fratello, dopo l'omicidio, si sarebbe già costituito ai carabinieri del paese. Il fatto di sangue è avvenuto nelle prime ore del mattino in località Sae Lussu, in aperta campagna a Bitti (Nuoro). Giuseppe Pittalis, di 55 anni, ha ucciso il fratello Giorgio, di 61 anni, al termine di una lite. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Bitti, guidati dal tenente Fabrizio Ricciardi, con i colleghi del Nucleo investigativo di Nuoro, e il personale medico del 118.