Spettacoli e risate con il ritorno di "Alguer Comedy"

(ANSA) - ALGHERO, 03 MAR - La grande comicità arriva sul palco del Teatro civico e al Quarter con "Alguer Comedy", dieci appuntamenti fra spettacolo e risate che si snoderanno da fine marzo a settembre nella città catalana. La rassegna, presentata oggi dalla Fondazione Alghero e dal Comune, partirà a fine mese con tre date già programmate al Teatro civico: Stefano Rapone il 24 marzo, lo stand up comedian italiano torna a calcare i palcoscenici per le ultime repliche di "Stefano Rapone Live"; Germano Lanzoni il 31, giullare contemporaneo, attore, comico, docente, formatore e webstar irriverente di grande successo; ed Eleazaro Rossi il 21 aprile, reduce dal suo primo monologo e dalla chiusura della sua prima stagione a Le Iene, presenta anche in Sardegna "L'Ora di Religione", già sold out in ogni tappa nazionale. Poi in estate gli spettacoli si sposteranno nella cornice del Quarter, nel cuore del centro storico di Alghero.

"E' un lungo e ininterrotto filo quello che unisce il successo della scorsa stagione, l'eccezionale Cap d'Any e la nuova programmazione di eventi che confermerà un cartellone ricchissimo, e vedrà certamente Alghero ancora una volta alla ribalta nazionale", ha sottolineato il sindaco Mario Conoci.

"Fondazione e amministrazione comunale - gli ha fatto eco il presidente della Fondazione Andrea Delogu - confermano format e location anche per la nuova edizione dell'Alguer Comedy, in linea con i positivi riscontri della passata edizione, per aprire una nuova primavera di eventi e intrattenimento di qualità, che abbraccia un pubblico sempre più ampio". (ANSA).