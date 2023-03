Fridays for future: corteo a Cagliari, in pochi a Sassari

Sono scesi in piazza anche a Cagliari e a Sassari gli studenti per la manifestazione organizzata da Fridays for future per sensibilizzare l'opinione pubblica sui cambiamenti climatici che stanno mettendo in crisi il pianeta. Pochi, per la verità, a Sassari, dove in piazza Castello c'era appena una trentina di giovani. Qualche studente con cartelli e slogan, visi dipinti e maschere anti gas, un drappello di poliziotti e carabinieri, una donna con la bandiera di Sinistra italiana, e giusto qualche passante curioso che si soffermava per pochi istanti.

I ragazzi di Fridays for future con il megafono hanno lanciato comunque i loro messaggi. Quelli che ripetono ormai da anni: riduzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti, sviluppo delle tecnologie rinnovabili, rafforzamento del tessuto sociale, transizione ecologica e sostenibilità.

A Cagliari, invece, un corteo anche in questo caso non molto partecipato ma comunque con decine di studenti, ha attraversato le strade del centro, da piazza Garibaldi sino al Tribunale. Tra i messaggi lanciati attraverso i cartelli realizzati dai partecipanti anche sos come "Non abbiamo un pianeta di riserva" e "Siamo alla canna del gas". Non solo clima: tra i temi in agenda per i ragazzi di Fff anche Non solo clima: energia rinnovabile e Cers (Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali), mobilità sostenibile, Sad, sussidi ambientalmente dannosi) e bombe climatiche, transizione ecologica e sostenibilità economica, giustizia sociale ed ecotransfemminismo.