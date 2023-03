Basket: Sassari lancia la sfida a Venezia dell'ex Spissu

Dopo tre settimane di sosta la Dinamo Banco di Sardegna torna in campo domani contro Venezia dell'ex Marco Spissu per riprendere la scalata che, con cinque vittorie in sei partite, l'ha portata al quinto posto in classifica. Quella di sabato sera al PalaSerradimigni, palla a due alle 20.30, non sarà una partita qualunque per Sassari: avrà di fronte Venezia con cui perse la finale scudetto nel 2019 e avrà di fronte per la prima volta da avversario nella sua città il grande ex Spissu, il play sassarese della nazionale, con un recente passato alla Dinamo che nessuno dimentica. Ma la sua presenza in campo è in dubbio per un infortunio a una spalla.

"La Sardegna riabbraccerà un fratello, non solo un ottimo giocatore che chiunque vorrebbe in squadra", ha detto il coach della Dinamo, Piero Bucchi, nella consueta conferenza stampa pre partita. "Noi veniamo da un periodo molto positivo, dal 6 novembre in poi la squadra ha cambiato passo e modo di stare in campo. il lavoro paga e ci siamo messi alle spalle gli infortuni della prima parte di stagione. Ora inizia una fase decisiva del campionato e noi vogliamo riprendere da dove avevamo lasciato. Venezia ha cambiato allenatore, è una squadra molto forte con ambizioni alte, e noi dovremo essere bravi a limitare il loro contropiede e la loro forza a rimbalzo". Per domenica la Dinamo è al completo, anche se resta il dubbio sulle condizioni del play statunitense Robinson, che dopo avere recuperato da un infortunio muscolare, negli ultimi tre giorni è stato fermato dall'influenza.