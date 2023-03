Umidità e muffe, chiusa struttura anziani a Gonnosfanadiga

Pareti umide, muffe, arredamento danneggiato sono solo alcuni dei motivi che hanno spinto il sindaco di Gonnosfanadiga a ordinare la chiusura temporanea e lo sgombero della comunità alloggio per anziani San Vincenzo, situata in via Porru Bolelli e gestita da una cooperativa sociale.

L'ordinanza arriva dopo gli accertamenti svolti dai carabinieri del Nas il 30 dicembre scorso. In quella occasione gli specialisti dell'Arma riscontrarono numerose carenze tra le quali infiltrazioni di umidità ai muri, presenza di muffe, guasti ad alcuni split di climatizzazione, mancanza di alcune porte alle camere, arredi danneggiati.

Attualmente è stata sospesa l'autorizzazione al funzionamento della struttura ed è stato emesso l'ordine di trasferire gli ospiti entro il 15 marzo, in attesa che nella comunità alloggio vengano ripristinati i requisiti necessari al funzionamento.