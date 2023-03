Turismo: non solo mare la Gallura punta sull'entroterra

Non solo spiagge, ma anche l'entroterra dell'Isola visto attraverso un approccio sempre più sostenibile: è partita la prima campagna di promozione e valorizzazione del Distretto Turistico Gallura Monte Acuto. L'ente che racchiude al suo interno 27 Comuni e numerosi operatori privati vuole puntare non solo sull'attrattiva turistica data dalle spiagge di questo territorio a nord est dell'Isola, ma attraverso un vero e proprio viaggio alla scoperta della Gallura, tra storia, arte, cultura e tradizioni, vuole promuovere un nuovo modo di vedere il turismo gallurese.

Per fare ciò il Distretto ha creato un portale web che contiene tutte le proposte di viaggio e vacanza, attraverso il quale sarà possibile scegliere le varie offerte reperibili sul territorio in base alle proprie esigenze. Il sito includerà anche le proposte e i servizi degli operatori che aderiscono ed aderiranno al sodalizio.

"Si tratta di un portale in continua evoluzione che terrà conto dell'offerta di ben 27 Comuni, ciascuno con le proprie tipicità, tradizioni, culture, eventi e caratteristiche delle differenti stagioni, in modo da sfruttare le variegate risorse e ricchezze dei territori per rispondere alle motivazioni di viaggio del turista di oggi", ha spiegato Gian Mario Pileri, presidente del Distretto. La promozione del territorio di Gallura e Monte Acuto si completerà poi con la presenza costante sui social media, per riuscire a raggiungere più fasce di consumatori, compresi i giovanissimi. Inoltre, è in fase di realizzazione una brochure tradotta in quattro lingue che servirà a presidiare le più importanti fiere internazionali e già dalle prossime settimane prenderanno il via campagne pubblicitarie digital nel mercato italiano, tedesco e svizzero.