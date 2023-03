Tormenta la moglie, 42enne allontanato da casa a Sant'Antioco

Un 42enne di Sant'Antioco è stato allontanato dall'abitazione familiare perché accusato di maltrattamenti nei confronti della moglie. Circa un mese fa la vittima si è presentata dai carabinieri per formalizzare una denuncia. I militari hanno avviato le indagini scoprendo, anche grazie alla testimonianze dei vicini di casa, che le violenze erano iniziate a ottobre dello scorso anno. Il 42enne, a quanto pare per motivi di gelosia, avrebbe vessato e tormentare la moglie rendendole la vita impossibile. Adesso, con un provvedimento emesso dal gip, l'uomo è stato allontanato dall'abitazione di famiglia e gli è stato vietato di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla donna.

Un altro episodio di maltrattamenti in casa si è verificato a San Vito. Stanotte un 30enne, in preda ai fumi dell'alcol, ha spintonato la madre facendola cadere. La donna è stata trasportato all'ospedale di Muravera dove le è stata riscontrata una frattura alla gamba. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato il giovane allontanandolo dall'abitazione in attesa dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. È stato attivato come previsto il protocollo "codice rosso" e l'abitazione è stata inserita fra gli obiettivi sensibili da vigilare.