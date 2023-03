Rinnovo patenti speciali, tempi d'attesa abbattuti a Sassari

I tempi di attesa per il rinnovo delle patenti speciali nel nord Sardegna sono passati dai tre mesi che si registravano a giugno 2022 ai dieci giorni attuali. A riuscire nel piccolo miracolo è stata la commissione medico legale della Asl di Sassari, che garantisce il servizio.

"Siamo tutti vittime delle plurime proroghe della pandemie che hanno portato ad accumulare e a concentrare le scadenze delle patenti nello stesso periodo - spiega Salvatore Lorenzoni, direttore della struttura complessa di Medicina legale dell'azienda sanitaria - Per far fronte a questa importante richiesta abbiamo incrementato l'attività, arrivando a raddoppiare le pratiche evase, che oggi ci hanno consentito di abbattere le attese tra la prenotazione e il rilascio del permesso di guida".

I numeri attuali parlano di 600 pratiche al mese, abbattimento delle liste d'attesa che si attesta a dieci giorni per il permesso di guida, e un 20% di pratiche che devono tornare in commissione perchè prive della documentazione richiesta. Nel 2022 l'organismo ha rinnovato circa 3.700 patenti: 1.200 nel primo semestre con il raddoppio nel secondo fino ad arrivare a 2.500 rinnovi. A gennaio 2023 sono state rinnovate 500 patenti, altrettante nel mese di febbraio: a queste devono aggiungersi le patenti sospese, in attesa di integrazione della documentazione. Nel primo mese dell'anno le patenti sospese perché prive della certificazione obbligatoria sono state 52, contro le 103 di febbraio.