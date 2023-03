Operai su ciminiera, prima notte turbolenta per un temporale

Per i quattro operai della Portovesme srl è stata una notte turbolenta, la prima passata a 100 metri di altezza sulla ciminiera dell'impianto Kss dell'azienda del Sulcis specializzata nella produzione di zinco e piombo. I quattro hanno dovuto fare i conti con gli effetti di un temporale che si è abbattuto sulla zona, nonostante siano attrezzati con sacchi a pelo, tende e vestiti pesanti. Va meglio stamattina, non piove più ma l'aria resta gelida.

I lavoratori per ora non scendono. Non è escluso che possano decidere di restare a 100 metri in attesa degli esiti dell'incontro convocato a Roma dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso per venerdì 3 marzo alle 10 con la sottosegretaria Fausta Bergamotto, la Regione Sardegna, le istituzioni locali, l'azienda e le parti sociali. Il tema sul tavolo è quello del costo elevato dell'energia che ha causato lo stop di alcune linee produttive nello stabilimento. E da oggi, secondo l'accordo siglato tra azienda e sindacati, parte a rotazione la cassa integrazione per i 550 lavoratori diretti.