Corpo forestale: il commissario Ugo Calledda va in pensione

Il commissario capo del Nucleo investigativo regionale del Corpo Forestale, Ugo Calledda, lascia l'incarico dopo quasi 44 anni di servizio e va in pensione. Una carriera iniziata nel 1979 quando entrò a far parte del Corpo e proseguita con impegno fino a ieri.

Il commissario ha coordinato tra le più importanti indagini svolte dal Nucleo investigativo regionale del Corpo forestale della Sardegna, da quelle relative ai sequestri di Silvia Melis e di Giovanni Battista Pinna, fino all'inchiesta sulla costruzione dello stadio di Is Arenas, passando per le indagini sulle serre fotovoltaiche a Villasor e quella recentissima su una lottizzazione abusiva sequestrata nel Parco di Molentargius.

Ma non solo. Calledda si è occupato delle indagini su peculato, corruzione e favoreggiamento nel 2015 a Portoscuso e ha fatto luce sul traffico illegale di indumenti usati e sullo smaltimento illecito di rifiuti sanitari a Capoterra, Sarroch, Dolianova e Serramanna, con il sequestro di 3 laboratori di analisi mediche. Importante il suo contributo in numerose indagini su bracconaggio e incendi boschivi con arrestati e sequestri di materiale. "Ringrazio tutti i colleghi e le persone che hanno collaborato con me - ha detto Ugo Calledda - e l'autorità giudiziaria con la quale mi sono rapportato proficuamente in questi anni di servizio".