Sciopero e sit-in per il clima, in campo anche Sassari

Anche la Sardegna in campo per la lotta alla crisi climatica in occasione della manifestazione nazionale promossa da Friday's for future. Per il momento l'unico appuntamento è a Sassari, venerdì 3 marzo alle 9 in piazza Castello. Ma gli attivisti delle altre città sarde potrebbero aggiungersi nei prossimi giorni.

Non solo clima: nei sit-in e nei cortei si parlerà anche di energia rinnovabile e di comunità energetiche rinnovabili e solidali, mobilità sostenibile, sussidi ambientalmente dannosi e bombe climatiche, transizione ecologica e sostenibilità economica, giustizia sociale ed ecotransfemminismo.

Sarà l'occasione, in particolare, per un focus sulle comunità energetiche rinnovabili solidali. "Finanziate dai Comuni - spiega Friday's for future - attraverso associazioni o cooperative metterebbero a disposizione molteplici benefici: abbassamento dei costi dell'elettricità, creazione di posti di lavoro, sviluppo delle tecnologie rinnovabili, rafforzamento del tessuto sociale, riduzione dei consumi energetici e delle emissioni".