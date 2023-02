Rifiuti: allo studio nuovo sistema premialità per i Comuni

La Regione sta studiando un nuovo sistema di premialità per i Comuni per la raccolta rifiuti. Un sistema per incentivare le amministrazioni locali a incrementare la differenziata. Lo ha annunciato l'assessore della Difesa dell'ambiente, Marco Porcu, nel corso della terza tappa della quinta edizione dell'Ecoforum - Sardegna, organizzata dal Legambiente e da Comuni ricicloni, che si è svolta a Sassari.

"La Sardegna si attesta al vertice nazionale per raccolta differenziata, merito della attività programmata e svolta a livello regionale. Siamo circa al 75% di raccolta differenziata, dietro solo al Veneto - ha detto l'assessore - ma il nostro obiettivo è arrivare all'80%. Sto verificando al momento l'impostazione di un nuovo sistema di premialità per i Comuni così da poter poi mantenere i risultati raggiunti evitando una decrescita. Circa il 40% dei rifiuti deriva dallo scarto alimentare, per questo la Regione ha investito sulla realizzazione di impianti pubblici e privati per la raccolta di umido e l'utilizzo in loco del compost prodotto, importante per per la fase di transizione ecologica l'utilizzo del biogas".

I risultati raggiunti nell'isola sono apprezzati da Legambiente che, però, tiene alta l'allerta: "A seguito della pandemia la produzione è in crescita: più rifiuti ci sono da trattare più esiste un problema in termini di sostenibilità, soprattutto per la frazione organica, che è quella prevalente in Italia e in Sardegna è al 43,6%", ha detto Annalisa Colombu, presidente di Legambiente Sardegna.