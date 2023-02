Pd: testa a testa per segretario Sardegna ma voto sub iudice

Piero Comandini e Giuseppe Meloni sono testa a testa nella sfida per la segreteria regionale del Pd in Sardegna con un vantaggio del primo sui delegati ma il dato definitivo delle primarie non arriverà oggi dopo che il seggio di Quartu Sant'Elena - terza città della Sardegna - ha chiuso le operazioni di scrutinio per un presunto inquinamento del voto da parte di rappresentanti del centrodestra, bloccando così lo spoglio.

Nel frattempo però, rispetto ai dati che arrivano da tutte le sezioni e dai collegi, alcuni definitivi, Comandini sembra poter contare su circa quattro delegati all'assemblea regionale in più rispetto al suo sfidante, che è invece in vantaggio in termini assoluti di circa 2-3mila voti: circa 18 mila rispetto a circa 15mila. Mancano, però, all'appello le circa 1800 schede di Quartu, che probabilmente verranno scrutinate nel pomeriggio.

Sulla base di questi risultati parziali Meloni avrebbe 49 delegati che all'assemblea voteranno suo favore, mentre il suo sfidante 35, ma il collegio di Cagliari che esprime 44 delegati, andrebbe ad appannaggio di Comandini, con un ribaltamento di questo risultato parziale.

Rivisto anche il dato dell'affluenza che centra l'obiettivo di arrivare oltre i 30mila votanti, circa 32 mila.