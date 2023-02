Pd: la Sardegna sta con Bonaccini, Schlein vince a Cagliari

I dati non sono ancora definitivi, ma il popolo del Pd sardo, in controtendenza con i dati nazionali, sembra essere con Stefano Bonaccini. Quando ancora c'è da risolvere il nodo del seggio di Quartu Sant'Elena, circa 1800 voti in due sezioni, dove lo spoglio è stato interrotto un presunto rischio di inquinamento del voto da parte di rappresentanti del centrodestra, i dati ancora parziali danno il governatore emiliano poco sopra il 50%.

In particolare la Sardegna si è divisa in due: nel Nord dell'Isola, che comprende la provincia di Sassari con la Gallura, Bonaccini è a circa 67%, contro il 33% di Schlein, prevalenza netta anche al Sud Sardegna e a Nuoro, entrambi con circa il 52% delle preferenze per Bonaccini. Elly Schlein, invece, vince con circa il 60% dei voti a Oristano e nella Città Metropolitana di Cagliari e in particolare nel capoluogo, dove è arrivata al 65%.

Ai conteggi mancano ancora alcuni collegi del Nuorese e della Gallura, ma non dovrebbero ribaltare la situazione. La prevalenza netta di Bonaccini è comunque segnata dal voto dei circoli di una settimana fa, dove Schlein si è fermata nell'Isola al 20%, con 750 preferenze contro le 2.653 dell'avversario. Bonaccini, d'altronde, godeva dell'appoggio di entrambi i candidati alla carica di segretario regionale, Giuseppe Meloni e Piero Comandini (anche per loro i risultati sono sub iudice).

Saranno 13 i rappresentanti sardi nell'Assemblea nazionale, forti dei voti di 27mila sardi. Tra loro sono già confermati i sostenitori della mozione di Elly Schlein. Sono i primi 3 del collegio Sud Sardegna: Enrico Concu, Camilla Soru e Fabrizio Fenu, mentre nel Nord Sardegna Ivana Russu, Michele Piras e Anna Paola Sanna. I dati definitivi sull'assetto del Pd sardo dentro l'assemblea nazionale si avranno solo quando sarà concluso lo spoglio delle schede delle due sezioni di Quartu che ieri sono state trasferite nel quartier generale, sede regionale del Pd, in via Emilia a Cagliari. Non è ancora fissato l'orario delle operazioni.