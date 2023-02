Sorpreso con 400 ricci di mare, multato pescatore abusivo

(ANSA) - BOSA, 25 FEB - I militari della Guardia Costiera di Bosa, guidati dal Tenente di Vascello Fabrizio Frascella, hanno sorpreso un pescatore al rientro da una battuta di pesca abusiva nell'ambito della quale aveva prelevato circa 400 esemplari di riccio di mare (Paracentrotus lividus), contenuti in alcune sacche e pescati senza nessuna autorizzazione in violazione del regolamento regionale.

Il prodotto, ancora vivo, è stato sequestrato e rigettato in mare dalla gli uomini intervenuti a bordo della motovedetta CP 835.

Al trasgressore è stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di mille euro.

"Le attività di monitoraggio su tali condotte illecite proseguirà incessante per tutto il periodo invernale lungo il litorale di giurisdizione di Bosa da parte del personale della Guardia Costiera, a tutela degli stock ittici protetti, dell'ambiente marino in generale e di tutti gli operatori autorizzati", fanno sapere dalla Capitaneria. (ANSA).