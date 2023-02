Sardegna: Solinas nomina segretaria generale, fuori 5 dg

E' Gabriella Massidda la nuova segretaria generale della Regione Sardegna. La nomina è arrivata ieri a tarda sera dopo una riunione di Giunta convocata in tutta fretta e ha seguito a stretto giro la rinuncia all'incarico dell'avvocato Giuseppe Luigi Cucca, che dopo soli quattro giorni dall'annuncio della nomina ha deciso di lasciare a causa delle "risibili e insipienti polemiche".

Insieme all'incarico a Massidda, già direttrice generale dell'assessorato dei Trasporti e direttrice della presidenza della Giunta con l'esecutivo Cappellacci, è anche arrivata la revoca dell'incarico per cinque direttori generali. Il presidente Christian Solinas ha deciso di non confermare Roberto Raimondi, dell'ufficio speciale dell'Autorità di gestione del programma Eni Cbc Bacino del Mediterraneo, indagato insieme al governatore pochi giorni fa dalla Procura di Cagliari nell'inchiesta per corruzione, Silvia Curto, nella presidenza della Regione e sulla cui nomina Solinas è stato rinviato a giudizio, Riccardo Porcu agli Affari generali, Cinzia Lilliu nella Centrale regionale di committenza ed Ersilia Lai, alla Pianificazione urbanistica e vigilanza edilizia.

La motivazione di Solinas ieri durante la seduta, accesa anche nei toni in alcuni momenti, è chiara: "L'incarico dei direttori generali deve essere confermato o revocato entro i 90 giorni successivi all'insediamento di una nuova Giunta regionale". Per nuova Giunta si intende la cosiddetta Solinas-bis, frutto del rimpasto dello scorso 29 novembre: il governatore aveva dunque ancora pochi giorni di tempo per decidere cosa fare.