Rai Isoradio racconta le bellezze di Olbia

(ANSA) - OLBIA, 25 FEB - Il programma di Rai Isoradio "Le Casellanti" ha scelto la città di Olbia come tappa, in programma il prossimo lunedì 27 febbraio alle 11, della nuova puntata in diretta. Dalla città capoluogo gallurese Ivan Cardia, autore e conduttore del programma racconterà le bellezze del territorio olbiese e lo farà facendo parlare proprio i suoi abitanti, in un live che punta a coinvolgere gli ascoltatori e fargli immaginare, grazie alle parole e ai racconti del pubblico, ciò che di bello si può incontrare visitando la città e intera Isola.

Parte con lo zaino in spalla, i microfoni e l'attrezzatura per trasmettere on air e va alla ricerca di persone del luogo, che vogliono promuovere il proprio territorio tramite aneddoti e racconti: Cardia, con origini sarde di Sinnai per parte di padre, ha scelto la Sardegna come tappa per "Le Casellanti" perché fortemente legato a questa Isola. L'obiettivo è quello di fare "una radio che si vede". E con questo motto alla base del suo format vi è una vera e propria scommessa per riuscire a portare la radio tra la gente. Il programma che va in onda dal lunedi al venerdi dalle ore 11 alle 12, è nato per valorizzare i territori attraverso il racconto delle persone, attraverso la voce della gente che quella località la vive tutti i giorni. Tanti contenuti: "parleremo della geografia del luogo, daremo le indicazioni per raggiungerlo, da quali strade, valorizzeremo la cultura, le radici, le tradizioni, i dialetti, le eccellenze enogastronomiche e tutte le peculiarità", spiega.

Il tutto verrà raccontato con un registro simpatico, leggero, ricco di energia, trasversale, ma soprattutto mettendo al centro e a proprio agio la gente, facendo uscire il lato più bello, quello umano e della genuinità.

Il programma su Rai Isoradio può essere ascoltata sulla frequenza 103.3 fm , oppure scaricando l'app "rai play sound" e cliccando su rai isoradio. (ANSA).