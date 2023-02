Ponte chiuso, buche strada alternativa riparate per protesta

Non li ha fermati neanche il cattivo tempo e la pioggia, e armati di pale, muniti di sabbia e cemento che hanno comprato a loro spese, un folto gruppo di cittadini residenti a Oschiri hanno passato la mattinata a riparare le profonde buche che sono disseminate lungo la strada Berchidda-Ponte Diana, in territorio comunale di Berchidda, designata dall'Anas come percorso alternativo dopo la chiusura del tratto stradale che coinvolge il Ponte Diana, sul Lago Coghinas.

Dall'8 giugno del 2022 infatti, a causa di alcuni problemi strutturale del ponte che si trova lungo la strada statale 392, l'Anas ha deviato tutto li traffico che porta all'Alta Gallura su un percorso alternativo ad una corsia di marcia, a cui si accede dall'ingresso per Berchidda sulla strada Sassari-Olbia nel lotto 4 del cantiere, che con il continuo passare dei mezzi, anche pesanti, è andato deteriorandosi, rendendo di fatto quasi impossibile per i cittadini percorrerlo per raggiungere le proprie abitazioni e aziende agricole.

Questa mattina dunque, oltre venti tra allevatori e imprenditori del territorio interessato dal disagio, a loro spese hanno riparato parte del tracciato stradale. Una forma di protesta la loro, capeggiata dal Comitato Spontaneo Ponte Diana Oschiri, che ha fatto rallentare il traffico, ma che vuole essere un segnale forte alle amministrazioni comunali coinvolte, quella di Oschiri e quella di Berchidda e ad Anas per fa sì che il problema venga risolto nelle sede competenti e si accelerino le procedure per i lavori di ristrutturazione e riapertura del Ponte Diana.

Il ponte sul Lago Coghinas è balzato agli onori delle cronache appena due mesi fa, quando il ministro Matteo Salvini lo citò tra le opere pubbliche ferme o comunque rallentate a causa di cavilli burocratici. "Non possiamo aspettare oltre, la strada che ricade nel territorio dei Comuni di Oschiri e di Berchidda è diventata ormai intransitabile a causa di poche buche ingigantite dal traffico pesante dei mezzi di cantiere. Ad oggi è di fatto una trappola, che rischia di diventare mortale, per lo sfortunato di turno" , ha dichiarato stamane un cittadino presente alla protesta.

"Non servono né i milioni né le grandi promesse, su questa strada serve solo il buon senso di tappare delle buche. - ha affermato il presidente del Comitato Spontaneo Ponte Diana Oschiri - Se non si interverrà immediatamente in maniera definitiva per permetterci di raggiungere le nostre case e le nostre aziende in sicurezza, ci vedremo costretti a segnalare il pericolo alle autorità giudiziarie competenti" .

Il Comitato ha chiesto fin dall'inizio della vicenda, l'adeguamento strutturale e la completa sistemazione della strada Silvani - Fioridas - Sa Contra - Sa Buttiglia, da individuare come unica vera viabilità alternativa stabile, accettabile dal punto di vista della lunghezza e dei tempi di percorrenza, nel medio e nel lungo periodo.