Polizia: nuovi incarichi in Questura a Cagliari

Avvicendamenti e nuovi incarichi in Questura a Cagliari, la vice questora Veronica Madau lascia l'incarico di portavoce della Questura per diventare vice dirigente della squadra mobile. Al suo posto la vice questora Maria Bonaria Angius, già vice capa di gabinetto, incarico che manterrà.

Oggi nell'aula Mastino si è tenuta una breve cerimonia di avvicendamento. "È stata accolta una mia richiesta - ha detto il questore di Cagliari Paolo Rossi - il posto di vicedirigente della mobile era vacante visto che il dottor Davide Carboni è diventato direttore del Sisco. Per la dottoressa Madau arriva questo nuovo incarico. La dottoressa Angius si occuperà adesso anche di questo nuovo ruolo, affiancandolo a quanto già fa con l'ufficio di gabinetto che organizza tutti i servizi di ordine pubblico della provincia".

Felici le dirette interessate: "È un incarico prestigioso - ha evidenziato Veronica Madau - sarà una esperienza stimolante, porto con me un bagaglio importante che arriva dal mio incarico di portavoce della Questura. Curare i rapporti con la stampa è stato un arricchimento professionale e un modo per essere sempre più vicini alla gente, ai cittadini. Ringrazio i colleghi dell'ufficio di gabinetto, delle relazioni esterne del dipartimento che mi hanno dato questa opportunità".