Ex guru web, ufficiale della Repubblica per impegno sociale

Il 24 marzo sarà al Quirinale per ricevere dal presidente Mattarella il riconoscimento di Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, ma già il 3 marzo la sua creatura, "Domus de Luna", compirà 18 anni. Tanti ne sono passati da quando Ugo Bressanello, oggi 56enne, dismise i panni di guru di internet per dedicarsi agli ultimi, ai bambini, ragazzi e mamme in situazioni di grave difficoltà.

E proprio la nascita prima casa di accoglienza, nata a Quartucciu nel 2005, era stata raccontata da Bressanello all'ANSA come autentico ''sogno di vita'' coltivato sin dai tempi del liceo insieme all'allora fidanzata e ora moglie. Oggi un nuovo traguardo: "un regalo di compleanno - dice sempre all'ANSA - per me Domus de Luna è la ragione per la quale sono felice, non tanto a livello personale: questo è un modo per dare visibilità, segno e rispetto a tutti gli interventi che abbiamo messo in piedi in questi anni. Mi sento più l'ufficiale di Domus de Luna, che oggi compie 18 anni. Sono tanti - ironizza - fino a oggi abbiamo scherzato. ora siamo maggiorenni e ci rimbocchiamo le maniche".

Da quel lontano 2005 molte cose sono cambiate, a partire dalla vita di Ugo Bressanello. Allora aveva lasciato un lavoro sicuro e una carriera sul web. Oggi è presidente e legale rappresentante della Fondazione "Domus de luna" che ha quattro comunità di accoglienza e cura (Domus de luna, Casa delle Stelle, Casa Cometa, Casa del Sole), un ambulatorio per i colloqui con lo psicologo (il centro "Sa Domu est Pitticca, su Coru est Mannu"), un bed & breakfast con ristorante per il recupero ed il riscatto di ragazzi e mamme (la Locanda dei Buoni e Cattivi), un ristorante con bar e pizzeria (il Circolo dei Buoni e Cattivi) e un centro per attività ricreative ed espressive (l'Exmè).