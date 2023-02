Comunali: ad Assemini intesa M5s-Pd, candidato è Corrias

Accordo programmatico per presentarsi insieme alle prossime elezioni amministrative tra M5S e Pd ad Assemini. Trovata l'intesa su una comune visione di sviluppo e soprattutto sulla figura del candidato sindaco, Diego Corrias, espressione dei Cinquestelle, già componente della giunta Licheri.

M5s e il Pd da mesi hanno avviato sul territorio interlocuzioni, soprattutto a partire dalla crisi della giunta Licheri dello scorso giugno, quando proprio il Pd fu l'unica forza politica a non firmare le dimissioni. Un'intesa che potrebbe andare anche oltre le amministrative in vista delle regionali del 2024. Una conferma indiretta arriva anche dalle parola del candidato a sindaco.

"Per me è un grande orgoglio essere stato indicato, dal M5s prima e dal Pd poi, come candidato sindaco della mia città - dice Corrias - Assemini si conferma un laboratorio di buona politica: l'accordo raggiunto ad Assemini, una delle due principali città sarde al voto, può rappresentare un importante esperimento nella costruzione del campo progressista. Assemini è il decimo comune sardo per numero di abitanti e deve darsi politiche conseguenti - aggiunge - Abbiamo un'idea chiara e condivisa di come voler rilanciare la città e il territorio lavorando al fianco dei cittadini, delle famiglie e delle imprese e delle associazioni del territorio".

"Sono felice che il M5s e il Pd di Assemini si siano accordati sul nome di Diego Corrias come candidato sindaco per le prossime amministrative - dichiara la vicepresidente del M5s Alessandra Todde - Condivido il percorso politico di Diego nel M5s e ne apprezzo le competenze e le capacità politiche così come il suo amore per la città e per la nostra Sardegna. Sono convinta che la coalizione, che ha condiviso valori e linee programmatiche serie e precise, saprà valorizzare al meglio la città".