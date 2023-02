Coltivava marijuana in casa, arrestato un 32enne

(ANSA) - CAGLIARI, 25 FEB - Fermato durante un controllo a Quartu è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e coltivazione di piante di cannabis indica.

Gli agenti della Squadra di Polizia giudiziaria del Commissariato hanno fermato il veicolo condotto dal 32enne, cagliaritano e già noto alle forze dell'ordine. L'uomo ha mostrato nervosismo e, pensando di non essere osservato, ha gettato a terra due involucri che teneva nelle tasche della felpa.

Le due confezioni contenevano 10 gr. di sostanza vegetale essiccata risultata poi essere marijuana.

Il successivo controllo nella vicina abitazione, di cui l'uomo disponeva delle chiavi, ha permesso agli agenti di rinvenire e sequestrare altri 120 grammi di marijuana e 12 piante di cannabis indica di altezza compresa tra i 100 e 150 cm collocate all'interno di un box attrezzato per la coltivazione indoor.

Inoltre, è stata sequestra la somma di 80€ ritenuta provento dell'illecita attività di spaccio con relativo materiale utile al confezionamento.

Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato accompagnato al proprio domicilio in attesa dell'udienza di convalida.Al termine dell'udienza il Gip ha convalidato l'arresto e rinviava l'udienza per termini a difesa. (ANSA).