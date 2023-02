Turismo: 7Pines di Baja Sardinia pronto per nuova stagione

Riaprirà le sue porte il prossimo 20 aprile, dando così di fatto il via ad una stagione 2023, la sua prima stagione ufficiale, che si preannuncia ricca di ospiti: il 7Pines Resort Sardinia, a Baja Sardinia, è pronto ad accogliere la clientela nelle sue suite extra lusso. Già i mesi di test dello scorso anno avevano fatto registrare il tutto esaurito nella struttura che è parte di Destination by Hyatt. Quello di Baja Sardinia è infatti il secondo resort targato 7Pines, aperto in Costa Smeralda dopo il grande successo avuto ad Ibiza.

Sotto la guida del managing director Vito Spalluto, il nuovo resort dal lusso informale farà da apripista per la stagione turistica smeraldina in arrivo: 76 camere, di cui 8 junior suite e 20 suite con vista mare, due piscine, due ristoranti, Spazio e Capogiro, un fine dining aperto anche agli ospiti esterni, un'originale Cone Club e la Pure Seven Spa, che verrà inaugurata proprio questa primavera. Poi ancora una spiaggia principale e quattro calette appartate, il 7Pines Resort Sardinia nasce su un promontorio di 15 ettari nel comprensorio di Baja Sardinia, il borgo fondato nei primi anni Sessanta a due passi da Porto Cervo.

Accoglienza extra lusso ma anche legami profondi tra i suoi ospiti e la Sardegna: la filosofia alla base della gestione del 7Pines è quella per cui oltre a godere dei servizi e del relax proposto dal resort, sarà possibile conoscere cultura, tradizioni e storia dell'isola. Dalla scoperta dei nuraghi alla visita dell'isola di Caprera fino all'esperienza da vivere percorrendo la strada del Vermentino di Gallura con i suoi sapori e grazie a dei mezzi a disposizione degli ospiti, come l'elicottero, la bici elettrica e il veliero d'epoca, sarà possibile scoprire porzioni sempre più ampie dell'isola.

Gli ospiti potranno immergersi nella vita rurale, partecipando magari alla tosatura delle pecore, incontrare gli artigiani locali, seguire corsi di cucina tradizionale, visitare i paesi entrando in contatto con le comunità locali. Infine, oltre alle tante possibilità di praticare sport d'acqua come canoa, sup, sci nautico, jet ski, overboat e flyboard, il resort propone diverse accademie sportive.