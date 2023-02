Tentato omicidio a Quartu, 46enne in fin di vita dopo lite

In fin di vita per una brutale aggressione avvenuta in un parcheggio vicino al cimitero di Quartu Sant'Elena. La vittima è un uomo di 46 anni, che è stato colpito al volto nel corso di una lite riportando diverse ferite. Il 46enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Brotzu di Cagliari, mentre i carabinieri hanno già fermato il presunto aggressore, che è stato portato in caserma con l'accusa di tentato omicidio.

VITTIMA COLPITA CON UN OGGETTO METALLICO - Volto coperto di sangue, contusioni in faccia e lobo di un orecchio quasi staccato. L'hanno trovato così i primi soccorritori che hanno subito chiamato l'ambulanza del 118. La vittima del pestaggio è un 46enne che proprio questa mattina era stato denunciato perché ritenuto responsabile del danneggiamento di 25 auto a Quartu.

Ma la pista per spiegare l'aggressione di questa mattina nel parcheggio a pochi metri dal camposanto e da un ipermercato, non sarebbe questa. I carabinieri - secondo quanto raccolto dall'ANSA - stanno concentrando le loro indagini sul mondo della droga per capire il movente. La vittima sarebbe stata colpita violentemente sul volto non solo con le mani ma anche con un corpo contundente di metallo. I militari sono subito risaliti all'identità del presunto aggressore, già fermato e portato in caserma. Disperate le condizioni del 46enne, trasportato all'ospedale Brotzu in codice rosso dalla medicalizzata del 118.

RICOVERATO IN RIANIMAZIONE AL BROTZU - È ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Brotzu di Cagliari, il 46enne vittima questa mattina a Quartu di una brutale aggressione. L'uomo, colpito al volto anche con un oggetto metallico, è stato trovato disteso nel parcheggio del cimitero con il viso coperto di sangue. A preoccupare soccorritori e medici sono proprio le contusioni alla testa ricevute durante il pestaggio.