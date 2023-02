Raid vandalici contro 25 auto a Quartu, coppia nei guai

Raid a Quartu Sant'Elena con circa 25 auto danneggiate, per portare via quello che gli automobilisti avevano lasciato nell'abitacolo. Muniti di cacciavite e punteruoli avevano aperto gli sportelli delle varie vetture e sottratto tutto quello che potevano. Quando non riuscivano a forzare le portiere, per rabbia e dispetto si sfogavano con atti di vandalismo.

Una donna di 39 anni, disoccupata e con precedenti, era stata subito arrestata dai carabinieri. Ora, grazie a indagini, testimonianze, telecamere i militari dell'Arma hanno individuato anche il secondo uomo. È un 46enne, già noto alle forze dell'ordine, che è stato deferito alla Procura della Repubblica per concorso in furto aggravato e continuato, danneggiamento e ricettazione.