Il 2022 anno record per donazioni organi, Sardegna virtuosa

Sardegna sempre più solidale quando si tratta di trapianti. Il 2022 è stato, infatti, l'anno record delle donazioni in Italia con un +3,7% rispetto all'anno precedente e l'Isola è stata virtuosa: terza tra le regioni con un indice del 66% rispetto alla media nazionale del 59%. Inoltre, mentre nella Penisola c'è ancora un 30% di posizioni contrarie, in Sardegna i tassi di opposizione sono più bassi, circa il 22%. I dati sono emersi in Consiglio regionale in occasione della prima Giornata della donazione e del trapianto di organi e tessuti istituita con legge a novembre 2022.

Una scelta, quella del 24 febbraio, non casuale. Il 24 febbraio del 2004 è il giorno del tragico incidente aereo sui monti di Sinnai in cui morirono tutti i componenti dell'equipe di cardiochirurgia dell'ospedale Brotzu: Alessandro Ricchi, Antonio Carta e Gian Marco Pinna e l'equipaggio del velivolo composto dal comandante Helmut Zullmer, dal suo aiuto Thomas Giacomazzi e da Daniele Giacobbe. Trasportavano un cuore destinato a un trapianto salvavita da eseguire a Cagliari.

Il direttore del centro nazionale dei trapianti Massimo Cardillo spiega che "il sistema trapianti cresce continuamente. Ha superato le difficoltà legate al Covid meglio di quanto è avvenuto in altri Paesi europei. Anche nei primi mesi del 2023 si registrano dati confortanti con un incremento dei trapianti del 30% rispetto allo scorso anno. Non bisogna però dimenticare le difficoltà e si deve lavorare sull'informazione dei cittadini e della loro possibilità di dare il consenso alla donazione degli organi quando rinnovano la carta d'identità".

Conferiti gli attestati di "Ambasciatore sardo della donazione" alla trapiantata Renata Bacchiddu, a Graziella e Gianfranco Biscu di Oliena, genitori di Mathias, morto a 16 anni in un incidente stradale, al giornalista e trapiantato Francesco Abate. Riconoscimenti anche alla scuola Michele Giua di Assemini, alle associazioni Aido di Elmas, Aned Sardegna di Iglesias, Odv Elisa Deiana di Soleminis e ai comuni di Nuoro, Oliena e Cardedu.