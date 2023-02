Scontro frontale tra due auto nel Sud Sardegna, 2 giovani morti

Scontro frontale tra due auto sulla provinciale 2 a quattro corsie che da Villamassargia porta a Carbonia, all'altezza della frazione di Tanì: due i morti. Le vittime sono Nicola Medda, 25 anni di Sant'Antioco, al volante di una Fiat Idea finita in cunetta e andata praticamente distrutta, e Federico Pinna, operaio di San Sperate, anch'egli di 25enne, che guidava una Renault Clio. L'allarme è arrivato alla centrale operativa del 118 di Cagliari attorno alle 8.20 e subito sono state inviate sul posto due ambulanze, ma per i due giovani non c'era più nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto da parte dei carabinieri, una delle due auto avrebbe invaso la carreggiata opposta impattando violentemente contro l'altra vettura, in una strada a quattro corsie che non ha lo spartitraffico centrale. Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno estratto i corpi dalle lamiere.