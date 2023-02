Cagliari: Ranieri, non pensiamo a assenze,proviamo a vincere

Cagliari a Venezia con Pavoletti almeno in panchina per provare a dare la caccia alla prima vittoria esterna dell'era Ranieri. "Viene con noi - ha spiegato il tecnico nella conferenza stampa dell'antivigilia - ma vedo che piano piano anche gli altri infortunati stanno recuperando". Sarà un Cagliari, nell'undici iniziale, senza punte collaudate e di esperienza visto che mancherà anche lo squalificato Lapadula. E, a proposito degli ultimi cartellini rossi (tre nelle ultime tre gare) il mister ha indicato al strada: "Dobbiamo sicuramente migliorare, serve più autocontrollo soprattutto per evitare inutili ammonizioni".

Niente attenuanti per le assenze: "La squadra è compatta- ha spiegato- tutti sanno quello che devono fare e non ci sono alibi: giochiamo per vincere sempre con il massimo rispetto degli avversari. Poi chi è più bravo porterà a casa quello che si merita". Ranieri avverte i suoi ragazzi: "La partita con il Venezia è più difficile rispetto a quella con il Bari: sabato avremo di fronte una squadra che attacca e gioca bene. E che, proprio perché è partita male, sa cos'è la sofferenza - un po' come noi- e ha più slancio". Il tecnico non anticipa eventuali cambi tattici: "Non ci sono schemi fissi- ha detto- dipende dalle situazioni: quello che va bene in un caso, puó non andare bene in un altro".

A Venezia il Cagliari perse la serie A nella drammatica ultima partita di campionato: "Nessun problema- ha commentato Ranieri- l'unico fantasma era quello, come per il Venezia, di calarsi nella realtà della B. Ma questo ha riguardato il girone di andata, ora guardiamo al presente e alle cose reali". Per l'attacco Prelec favorito. Ma c'è anche Luvumbo: "È così giovane- ha detto- ha tutto per esplodere. Deve imparare che non per forza bisogna dribblare tutti e che non si deve cadere al primo colpo, dieci anni fa fischiavano tutto, ora si lascia correre. E deve migliorare nel tiro in porta".