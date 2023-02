Arriva la videosorveglianza in sette comuni del Sassarese

La Prefettura di Sassari ha dato il via libera ai progetti di sicurezza presentati da sette Comuni del nord Sardegna, che procederanno ora all'installazione di impianti di videosorveglianza nei centri urbani. L'ok ai progetti è stato dato questa mattina nel corso della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Saranno quindi installati nuovi impianti o potenziati quelli esistenti nei comuni di Castelsardo, Sorso, Bono, Santa Teresa Gallura, Benetutti, Torralba e Cargeghe, e dall'Unione dei Comuni dell'Alta Gallura.

Questi Comuni hanno firmato con la Prefettura i Patti per l'attuazione della sicurezza urbana, e hanno aderito a un bando pubblico che mette a disposizione degli enti locali 32 milioni di euro. I progetti approvati oggi in Prefettura saranno inviati al ministero dell'Interno per un'ulteriore valutazione e per l'ok definitivo alla concessione dei finanziamenti.