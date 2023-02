Picchiata e minacciata di morte dall'ex, scatta codice rosso

Vicino a un bar in Via Emilio Lussu a Guspini, aveva litigato con la sua ex compagna, sbattendole intenzionalmente lo sportello dell'auto sul torace e tirandole i capelli, procurandole così una contusione. Poi aveva raggiunto la donna all'interno della propria abitazione dopo aver abbattuto la porta d'ingresso e l'aveva minacciata di morte. Aveva inoltre danneggiato un telefono cellulare e alcuni oggetti presenti nel bagno dove la donna si era rifugiata.

Per l'uomo, un 43enne di Guspini, è arrivata una denuncia per lesioni personali, violenza privata, minaccia, violazione di domicilio con violenza e danneggiamento. È anche scattato il codice rosso e la donna, una 43enne di San Gavino Monreale, ma residente a Guspini, ha ricevuto dai carabinieri informazioni sui centri antiviolenza che la potrebbero ospitare nei prossimi giorni.