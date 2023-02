Pd: 130 posti per assemblea regionale, i candidati

(ANSA) - CAGLIARI, 21 FEB - Dopo il voto dei giorni scorsi nei vari circoli del Pd dell'Isola, i Dem arrivano alla fase finale del lungo periodo congressuale che porterà alla scelta del segretario nazionale e anche di quello sardo. Il voto per le Primarie è in programma domenica 26 febbraio.

Nei giorni scorsi sono state presentate le due liste per i candidati rappresentanti dell'assemblea regionale che fanno capo ai due pretendenti alla carica regionale: il gallurese Giuseppe Meloni, espressione dei Riformisti, e Piero Comandini per Sardegna Futura con la sinistra del partito.

Centotrenta posti nell'assemblea (44 per il collegio di Cagliari, 27 per Sassari, 12 per Oristano e Nuoro, 10 per il Sulcis, 8 per il Medio Campidano e 4 per l'Ogliastra) per circa altrettanti candidati ciascuno. Tra i nomi più noti nell'elenco dei sostenitori c'è il deputato sassarese Silvio Lai nella lista di Meloni. Dall'altra parte, a sostegno di Comandini, per lo stesso collegio c'è la cugina dello stesso parlamentare, Dolores Lai, già assessora comunale di Sassari.

Tra gli ex parlamentari spuntano, per il candidato gallurese, anche altri due ex parlamentari: il giornalista cagliaritano Andrea Frailis e la ex sindaca di Santadi Romina Mura. Sempre con Giuseppe Meloni si schiera nel collegio della Gallura anche il presidente dell'Anci ed ex sindaco di Bortigiadas, Emiliano Deiana. Tra le fila di Comandini anche la consigliera di parità della Provincia di Oristano, la giornalista Maria Obinu, il segretario provinciale del partito a Cagliari Francesco Lilliu e Davide Carta.

Con Meloni a Cagliari ha deciso di schierarsi anche Federico Porcu, nome proposto dalla corrente dei Popolari di Paolo Fadda per la candidatura a segretario regionale prima della rottura con l'area riformista di Antonello Cabras della decisione di non partecipare alla corsa. Sempre per Giuseppe Meloni corrono per un posto nell'assemblea anche il consigliere regionale Valter Piscedda e l'avvocata Anna Maria Busia, ex consigliera regionale del Centro democratico. (ANSA).