Concerti di primavera, 12 date al Conservatorio di Sassari

Dodici concerti in tre mesi con giovani talenti e artisti internazionali della musica da camera. Prende il via a marzo a Sassari la 21/a edizione della rassegna "I concerti di primavera", organizzata dall'Associazione Ellipsis in collaborazione col Conservatorio Canepa. I primi appuntamenti dei dodici in cartellone nella sala Sassu del Conservatorio saranno il 2 e il 4 marzo alle ore 20,30 con il sassofonista Antonino Mollica, che si esibirà prima con Enea Tonetti, poi con vari gruppi di sassofoni.

A seguire il 13 marzo salirà sul palco il pianista Paolo Restani, quindi il violinista Lucio Degani, spalla dei Solisti Veneti, il 9 maggio. Il 20 aprile sarà la volta del duo formato dal violista Dimitri Mattu e dalla pianista Angela Oliviero; il violoncellista Vito Paternoster, in duo col pianista Pierluigi Camicia, saliranno sul palco della sala Sassu il 22 maggio.

A completare il programma di saranno i talenti emergenti: il 13 aprile il clarinettista Vincenzo Mariozzi si confronterà con promettenti musicisti che, in alcuni casi hanno già guadagnato ruoli di spicco, come Francesco Mattioli. E poi ci saranno i concerti a tema, come " Una sera all'opera" (20 marzo) con il clarinettista spagnolo Carlos Casanova e il Quartetto d'archi Ellipsis.

Il 3 aprile, nella chiesa di San Giacomo alle 20, ci sarà il concerto "Crux Ave Benedicta" con il Coro delle voci bianche dell'Academia Montis Regalis di Mondovi. La rassegna presenterà inoltre il 9 maggio il concerto "Jascha Heifetz, un americano in Italia", quiindi il 16 maggio sarà presentato "Il violino a Casa Viardot", dedicato ad alcune rarità di Duvernoy, Léonard e Fauré. A chiudere la rassegna il 29 maggio sarà il concerto "Melange Orientale, Musica e Pace" che avrà come protagonista Il flauto dolce Stefano Bagliano.