Caretta caretta in difficoltà salvata al largo dell'Asinara

Un giovane esemplare di Caretta caretta è stato salvato nei giorni scorsi nelle acque del golfo dell'Asinara e portato al Centro recupero tartarughe marine del Parco Nazionale dell'Asinara per somministrargli le cure necessarie. La tartaruga è stata avvistata durante una giornata di monitoraggio, nel Golfo dell'Asinara da Carlo Desole del Corpo Forestale di Porto Torres e Giovannantonio Pilo veterinario del Centro recupero: galleggiava e non riusciva a immergersi. La Caretta caretta, un animale di soli due chilogrammi di peso, battezzata col nome Carletto, è in buono state di salute, sarà quindi tenuta sotto osservazione per un breve periodo per poi essere liberata.