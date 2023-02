Binaghi, Atp finals hanno più impatto di Sanremo

(ANSA) - CAGLIARI, 21 FEB - "Le Atp Finals di tennis a Torino hanno avuto sul territorio un impatto economico del venti-trenta per cento superiori a quelli del festival di Sanremo". Ne è sicuro il presidente della Federazione Italiana tennis e padel Angelo Binaghi che ha parlato nel corso della presentazione del Sardegna Open, in programma a Cagliari dall'1 al 7 maggio.

"Abbiamo avuto in questi giorni i dati della società analisi che si occupa anche di Eurovision e Sanremo: li presenteremo nel dettaglio a Torino, ma questo lo anticipiamo - ha spiegato - Francamente una sorpresa anche dal momento che non erano presenti all'ultima edizione dei tennisti italiani. Va anche comunque precisato che le Atp finals, rispetto a uno spettacolo come Sanremo, sono state trasmesse in 209 Paesi con 150 milioni di viewers". (ANSA).