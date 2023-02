Il dj Paul Kalkbrenner al Red Valley Festival il 15 agosto

Sarà il dj tedesco Paul Kalkbrenner, icona mondiale della techno music, il protagonista della quarta serata del Red Valley Festival, in programma a Ferragosto nell'area concerti dell'Olbia Arena.

L'annuncio del nome del famoso artista per la serata del 15 agosto arriva dopo la recente conferma che sul palco del Red Valley salirà anche il rapper Lazza - secondo a Sanremo - il 12 agosto, e dopo le conferme della partecipazione dei Pinguini Tattici Nucleari il 13 e di Sfera Ebbasta il 14.

I biglietti singoli per il 15 agosto, data in cui si esibirà Paul Kalkbrenner, si possono acquistare già da oggi sul sito ufficiale del Festival. Per chi volesse assistere a tutte le quattro serate del Festival sono disponibili gli abbonamenti Festival Full Pass, in vendita sempre sul sito ufficiale del Red Valley.

Dopo dieci anni dall'ultima volta in Sardegna, Kalkbrenner tornerà per la seconda data nell'isola della sua carriera, proprio sul palco del Red Valley Festival. Il suo nome è ben noto tra gli appassionati di techno e non solo: Kalkbrenner è uno degli artisti di musica elettronica più apprezzati al mondo, in grado di conquistare le piste da ballo di tutto il pianeta trasportando le persone in un viaggio musicale unico.