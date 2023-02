Operazione antibracconaggio a Uta, ritrovati 59 tordi

Una denuncia per uccellagione e il sequestro di 59 tordi e di oltre 1000 trappole. E' il bilancio dell'ennesima operazione antibracconaggio portata e termine dal Corpo Forestale a Uta.

Nei guai è finito un pensionato di 78 anni di Capoterra, sorpreso a catturare due tordi con i lacci in località Is Olias al confine con il parco regionale di Gutturu Mannu .Gli agenti della stazione Forestale di Uta, a seguito di varie segnalazioni arrivate da cittadini, hanno scovato un sentiero attraverso la macchia, nel quale erano posizionate circa un minitrappole con i lacci.

Nella perquisizione domiciliare sono stati recuperati e stati sequestrati altri 56 uccelli già spiumati e pronti per la commercializzazione.

Il reato di uccellagione prevede una pena sino ad un anno di reclusione.