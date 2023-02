Open day epilessia, 12mila malati nell'Isola

(ANSA) - SASSARI, 17 FEB - Informazioni e visite mediche specifiche mercoledì 22 febbraio per l'Open day epilessia al Centro per la diagnosi e la cura dell'epilessia dell'età evolutiva della Neuropsichiatria infantile dell'Aou di Sassari.

Dalle 9 alle 18 nella struttura di viale San Pietro gli utenti potranno usufruire di prime visite ed esami strumentali, e ottenere informazioni sulle patologie epilettiche. Si potranno effettuerà registrazioni elettroencefalografiche per la malattia epilettica, o sospetta tale, e prime visite. Sarà necessario pagare il ticket, per questo motivo è consigliabile contattare la struttura allo 079 229322. Sarà disponibile, inoltre, con libero accesso, un punto informativo nel quale gli esperti risponderanno alle domande dell'utenza.

In Sardegna sono circa 12mila le persone affette da epilessia e oltre 6mila sono i pazienti che ne soffrono in età evolutiva.

Il Centro epilessia dell' Aou di Sassari - che lo scorso anno ha ottenuto il riconoscimento di centro medico di terzo livello per la diagnosi e cura della patologia nell'età infantile - rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per circa 2mila pazienti. La struttura, che registra in media due nuove diagnosi di epilessia alla settimana, è attiva dal 1995 e segue pazienti dai primi mesi di vita fino al compimento del loro 18esimo anno di età.

"Il nostro Centro collabora con le migliori strutture nazionali di Chirurgia dell'epilessia. Questo permette di candidare il paziente, se necessario, alla terapia chirurgica.

La casistica di pazienti operati è tra le più alte in Italia e in Europa", afferma Susanna Casellato, responsabile del Centro che è parte integrante della Neuropsichiatria infantile diretta Stefano Sotgiu. (ANSA).