Grandi nomi internazionali per The Jazz Club Network

Le atmosfere dei jazz club dell'Isola con nomi di spicco del panorama internazionale. The Jazz Club Network riparte dal 2 marzo al 12 maggio e porta in Sardegna una quarantina di musicisti: il batterista e compositore Michael Olivera, la star della chitarra jazz e suonatore di oud Amos Hoffman, il pianista newyorkese Mark Sherman, il virtuoso della tromba Fabrizio Bosso. Sono alcuni dei nomi del cartellone Cedac, Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna , in collaborazione con Jazz In Sardegna.

Un festival diffuso tra Cagliari, al teatro Massimo (M2) e al Jazzino Club, Sassari, a Il Vecchio Mulino, e Poco Loco di Alghero. Novità di quest'anno, l'entrata nel circuito dello spazio polifunzionale del Bocheteatro di Nuoro pronto ad ospitare alcune delle tappe della rassegna. Un programma artistico che esplora tutte le sfumature dell'architettura creativa del jazz classico così come quello del jazz più moderno: 26 in totale i concerti.

La rassegna si apre il 2-3-4 marzo con le sonorità cuban-jazz del batterista e compositore Michael Olivera che assieme al Trio Mejunje presenta il nuovo progetto disco. Il 9 e 10 marzo dagli Usa la star della chitarra jazz e suonatore di oud Amos Hoffman, accompagnato dal sassofonista Gilad Atzmon, da uno dei batteristi più talentuosi d'Europa, Enzo Zirilli, e dal creativo contrabbassista Salvatore Maiore. Poi ancora Claudio Giambruno Quartet, The FunKlives ft. Eileina Dennis, Baba Sissoko & Jean Philippe-Rykiel, Lucia Fumero Trio, Mark Sherman Quartet ft. Joe Magnarelli, Omar + QCba, Fabrizio Bosso Quartet, José Alberto Medina Trio, Jas Kayser.