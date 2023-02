Auto contro furgone a Sanluri, quattro feriti, 2 sono gravi

Due feriti gravi trasportati per le conseguenze di un incidente ieri in tarda serata all'incrocio tra la provinciale 59 e la strada della Zona industriale di Sanluri. Coinvolti un furgone cassonato e una Opel Corsa. Una passeggera dell'utilitaria, una casalinga di 61 anni di Sanluri, gravemente ferita per diversi traumi, è stata portata dall'ambulanza del 118 in codice rosso al Brotzu di Cagliari.

Anche un'altra donna a bordo, una pensionata di 79 anni, di Samassi ha riportato gravi ferite ed è stata trasportata sempre in codice rosso al Santissima Trinità di Cagliari. Illeso il conducente del furgone. L'altro passeggero a bordo del mezzo pesante, un operaio di Gairo di 51 anni, è stato ricoverato all'ospedale di San Gavino. Ferito anche il 31enne di Sanluri alla guida della Opel, portato al pronto soccorso a San Gavino. La viabilità è stata parzialmente interrotta per circa due ore e gestita da pattuglie dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi di rito.