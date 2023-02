Turismo e tradizioni, vetrina per gli eventi nel nord Isola

Ritorna "Salute & Trigu", il programma con cui la Camera di commercio di Sassari sostiene la valorizzazione turistica degli eventi culturali e di tradizione del Nord Sardegna. Il programma quadro, arrivato alla terza edizione, nel 2023 cresce aumentando fino a 500mila euro il fondo per contribuire agli eventi.

Il bando, aperto da oggi fino al 3 marzo, raccoglierà le richieste di finanziamento per le varie manifestazioni. I dettagli dell'avviso pubblico sono stati illustrati questa mattina a Sassari, nella sede camerale, dal presidente Stefano Visconti, dal direttore Pietro Esposito e dalla responsabile dei Progetti strategici, Antonella Viglietti. Il calendario degli eventi è stato esteso di un ulteriore mese rispetto alle edizioni precedenti, e si articolerà da aprile fino a dicembre 2023.

Potranno presentare le candidature associazioni culturali, Pro loco, fondazioni e associazioni imprenditoriali. Le domande saranno valutate e sarà stilata una graduatoria per l'assegnazione dei voucher. Saranno ammessi eventi che riguardano le produzioni tipiche locali, folklore, riti e tradizioni, musica, letteratura, arti visive. I primi 30 progetti in graduatoria riceveranno un contributo fino al 50% delle spese ammissibili e fino a un massimo di 12mila euro. Gli eventi dal 31/o al 50/o posto in graduatoria riceveranno un voucher fino a un massimo di 5mila euro.

Con l'aumento del plafond finanziario e l'allungamento del calendario, i vertici camerali si aspettano di vedere una crescita delle richieste. Nell'edizione del 2021 su 57 domande prevenute furono finanziati 19 eventi e coinvolti 32 comuni, con un budget totale di 301mila euro. Nel 2022 il fondo messo a disposizione del programma era di 451mila euro su 77 domande presentate ne furono finanziate 51, con 49 comuni coinvolti e ben 130 giornate di eventi.