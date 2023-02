Pescatori abusivi di ricci multati ad Alghero

La Guardia costiera di Alghero ha fermato e sanzionato nei giorni scorsi dei pescatori abusivi di ricci segnalati da un privato cittadino. Ai pescatori è stata inflitta una multa di 1.000 euro e i ricci, ancora vivi, sono stati reinseriti in mare.

Sempre la Guardia costiera di Alghero, guidata dal comandante, tenente di vascello Giuseppe Tomai, ha rinvenuto nel tratto di costa davanti Fertilia attrezzatura da pesca alla deriva, a circa 200 metri dalla battigia. I militari hanno recuperato 20 nasse cilindriche con armatura in ferro e plastica e una rete di circa 300 metri. Le atrezzatture incontrollate rappresentavano ormai una minaccia per la fauna e per l'ambiente marino.