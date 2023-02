E-Distribuzione: a Burcei rete elettrica più stabile

Il sindaco di Burcei Simone Monni e i rappresentanti dell'Unità Territoriale di Cagliari Valentino Ortu e Gianluca Nonne di E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, con Andrea Santucci di affari istituzionali di Enel Italia, si sono incontrati per approfondire i temi legati al servizio elettrico che nel recente periodo è stato interessato da alcune microinterruzioni della corrente nel paese e nell'agro.

I rappresentanti del gruppo Enel hanno presentato al Sindaco un piano di interventi al fine di migliorare la qualità del servizio e rendere la rete elettrica resiliente agli effetti atmosferici. "Sono felice di riscontrare che la politica aziendale di E-Distribuzione sia sempre più vicina al territorio - ha detto Simone Monni, sindaco di Burcei - Come sindaco ho rappresentato le criticità presenti nel territorio di Burcei che da anni colpiscono gli edifici pubblici e privati, causando notevoli disagi alla popolazione e alle attività.

Sono molto soddisfatto della grande considerazione che è stata concessa al nostro comune e sono certo che attraverso questa forte collaborazione si possa raggiungere una soluzione definitiva in breve tempo." "Siamo molto soddisfatti di aver potuto presentare quanto faremo in un'ottica di continuo miglioramento del servizio e di vicinanza al territorio - ha detto Valentino Ortu, responsabile dell'unità territoriale della area operativa Sardegna di E-Distribuzione - Ringraziamo il sindaco Monni per questa occasione con cui abbiamo rinnovato la consueta collaborazione".